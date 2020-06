Business news: Brasile, governo presenta linea di credito per sostegno a micro e piccole imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Economia del Brasile ha ufficializzato l'apertura della linea di credito da 15,9 miliardi di real (2,9 miliardi di euro) destinata a garantire liquidità per micro e piccole imprese colpite dagli effetti economici della pandemia di coronavirus. La linea di credito fa parte di un complesso di misure economiche contenute nel programma di sostegno nazionale per le micro e le piccole imprese (Pronampe). Secondo la stime del dipartimento del Tesoro che ha messo a disposizione il denaro sono almeno 4,5 milioni le aziende che hanno bisogno di capitale circolante. Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro aveva promulgato la legge che istituisce il programma di sostegno nazionale per le micro e piccole imprese (Pronampe) lo scorso 19 maggio. (Res)