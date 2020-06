Credito: “Handelsblatt”, Deutsche Bank vuole fondere settori clienti privati e patrimoni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Deutsche Bank intende rafforzare il proprio piano di austerità, avviato per far fronte alle criticità di cui da tempo soffre il maggiore istituto di credito tedesco, unendo il settore clienti privati internazionale a quello della gestione dei patrimoni. L'obiettivo è ottenere un risparmio di 100 milioni di euro. È quanto riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, cui una fonte informata sui fatti ha rivelato che l'operazione di Deutsche Bank rappresenta “un'ulteriore riduzione dei costi, oltre i risparmi annunciati” in precedenza. Recentemente, l'amministratore delegato di Deutsche Bank, Christian Sewing, aveva dichiarato che la banca sta lavorando a ulteriori riduzioni dei costi, ma senza fornire dettagli. (Geb)