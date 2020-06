Usa: Atlanta in fiamme dopo la seconda notte di proteste (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Atlanta, Keisha Lance Bottoms – in lizza per il ruolo di vicepresidente Usa a fianco del democratico Joe Biden – ha però chiesto e ottenuto le dimissioni immediate dell’agente coinvolto e del capo del dipartimento di Polizia cittadino, prima di attendere l’esito delle indagini. Il clima di gravissima tensione causato dall’uccisione di un altro afroamericano, George Floyd, lo scorso 25 maggio a Minneapolis, ha fatto sì che l’episodio innescasse nuove , violentissime proteste: manifestanti hanno dato alle fiamme il ristorante sul luogo dell’incidente e diverse pompe di benzina nelle vicinanze, prima di rivolgere la loro furia su diversi altri esercizi commerciali cittadini. Il governatore repubblicano della Georgia, Brian Kempt, ha espresso fiducia nelle autorità investigative; la democratica afroamericana Stacey Abrams, che nel 2018 ha perso le elezioni contro Kempt, e che è a sua volta una possibile candidata alla vicepresidenza Usa al fianco di Biden, ha invece chiesto “severe restrizioni all’uso della forza letale. Dormire in un’auto all’ingresso di un ristorante drive-thru non può risultare in una morte”. (Nys)