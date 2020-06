Giappone: coronavirus, premier Abe avverte che temperature estive non fermano contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elevate temperature della stagione estiva giapponese difficilmente basteranno a frenare la trasmissione del nuovo ceppo di coronavirus in Giappone, dal momento che il numero dei contagi è elevato anche in diversi paesi del Medio Oriente. Lo ha dichiarato il primo ministro del Giappone, Shinzo Abe, nella serata di ieri, 14 giugno. “Non possiamo abbassare la guardia in estate, dal momento che il contagio si sta propagando anche nel Medio Oriente, dove le temperature sono elevate”, ha dichiarato Abe. Il premier ha sottolineato l’elevato numero di contagi in paesi come Iran e Arabia Saudita, dove pure e temperature hanno superato nei giorni scorsi i 35 gradi. Anche nel Qatar, dove da due settimane le temperature si avvicinano a 40 gradi centigradi, il numero dei contagi giornalieri è rimasto sostanzialmente stabile, a 1.500. Abe ha dichiarato che il governo giapponese è al lavoro per aumentare ulteriormente le capacità diagnostiche nell’eventualità di una seconda ondata di contagi. (segue) (Git)