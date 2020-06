Giappone: coronavirus, premier Abe avverte che temperature estive non fermano contagi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La città di Tokyo ha revocato oggi, 12 giugno, l’allarme diramato il 3 giugno scontro in risposta a un aumento del numero dei contagi nella città. A decretare lo stato di allarme era stata la governatrice di Tokyo, Yuriko Koike, dopo che nella capitale giapponese erano stati confermati 34 nuovi casi di contagio nell’arco di 24 ore. Le autorità sanitarie giapponesi temono una nuova ondata di contagi, dopo la revoca dello stato di emergenza nazionale decretato alla fine del mese scorso. “L’allerta serve precisamente a informare i cittadini in merito allo stato dei contagi, e a raccomandare la cautela”, aveva spiegato Koike nel corso di una conferenza stampa. La governatrice aveva annunciato che il colore delle luci del Ponte dell’arcobaleno di Tokyo sarebbe cambiato da rosa a rosse durante l’intera durata della nuova fase di allerta, che però non ha comportato un ripristino delle misure e delle restrizioni straordinarie adottate sino al mese scorso per contenere la propagazione del virus. Al momento a Tokyo restano chiusi i locali notturni, i karaoke ed altri esercizi ritenuti ad alto rischio, mentre hanno riaperto cinema, teatri e palestre. (segue) (Git)