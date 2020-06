Giappone: coronavirus, premier Abe avverte che temperature estive non fermano contagi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le aziende farmaceutiche giapponesi stanno accelerando lo sviluppo di vaccini contro il nuovo coronavirus, sollecitate dal governo giapponese, che preme per ottenere un farmaco domestico, così da garantirne una fornitura costante al paese. Circa 125 potenziali vaccini contro il coronavirus sono attualmente in fase di sviluppo a livello mondiale, e una decina hanno già avviato la fase della sperimentazione umana, secondo i dati dell’Organizzazione mondiale della sanità. La aziende farmaceutiche giapponesi non guidano la cosa globale alla ricerca di un vaccino contro la Covid-19, ma Tokyo sembra disposta ad aspettare più tempo, per assicurarsi di disporre un indomani delle forniture richieste. Il governo del premier Shinzo Abe teme infatti che un indomani, un vaccino di produzione straniera potrebbe non essere disponibile a copertura completa e tempestiva della domanda giapponese. (segue) (Git)