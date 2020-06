Giappone: coronavirus, premier Abe avverte che temperature estive non fermano contagi (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grandi aziende giapponesi come Hitachi Ltd e Nec Corp hanno annunciato che continueranno a ricorrere a misure di telelavoro, nonostante la decisione del governo del Giappone di revocare sull’intero territorio nazionale lo stato di emergenza legato alla pandemia di coronavirus. Lo riferisce il quotidiano “Mainichi”. Hitachi, ad esempio, ha riferito che circa il 70 per cento del personale aziendale ha lavorato da casa per ridurre il rischio di contagio a partire dallo scorso aprile, quando il governo ha proclamato lo stato di emergenza. L’azienda continuerà a promuovere il telelavoro per garantire la continuità delle operazioni aziendali nel caso di una seconda ondata di contagi. L’aziendap unta a mantenere in telelavoro circa la metà dei dipendenti almeno sino alla fine di giugno, ha dichiarato il vicepresidente di Hitachi, Hidenobu Nakahata. Nec ha riferito a sua volta che il personale dell’azienda continuerà a lavorare da casa. Aziende come Kobe Steel puntano a ridurre permanentemente il numero dei dipendenti che si recano nelle sedi di lavoro aziendali ogni giorno. Meiji Yasuda Life Insurance Co., che ha riaperto i propri uffici sull’intero territorio nazionale da martedì, 26 maggio, ha riferito che i suoi 30mila agenti di commercio continueranno a evitare i contatti diretti con la clientela, e visiteranno le abitazioni solo dietro consenso esplicito dei residenti. (Git)