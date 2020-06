Filippine: la giornalista e dissidente Maria Ressa condannata per diffamazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giornalista filippina Maria Ressa, co-fondatrice del portale d’informazione online Rappler e tra i volti più noti dell’opposizione civile al presidente Rodrigo Duterte, è stata condannata da una corte di Manila per “diffamazione a mezzo stampa online”. Ressa, ex corrispondente dell’emittente “Cnn” nominata tra le “Persone dell’anno” del settimanale “Time” nel 2018, è stata condannata assieme ad un ex giornalista di Rappler, Reynaldo Santos Jr. I due sono stati condannati a pene detentive di sei mesi e sei anni in risposta a denunce per diffamazione presentate dall’uomo d’affari Wilfredo Keng, per un articolo pubblicato nel maggio 2012. La corte ha anche condannato Ressa a un’ammenda pecuniaria di 400mila peso (circa 8mila dollari). Ressa ha reagito alla sentenza rivolgendosi ai cittadini filippini nel corso di una conferenza stampa: “A tutti i filippini: difendete i vostri diritti. Se non vi avvarrete dei vostri diritti, finirete per perderli. La libertà di stampa è di tutti, non solo dei giornalisti”. (segue) (Fim)