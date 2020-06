Filippine: la giornalista e dissidente Maria Ressa condannata per diffamazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei rappresentanti delle Filippine ha approvato il mese scorso una franchigia che consentirà alla prima emittente televisiva del paese, Abs-Cbn, di tornare a trasmettere sino ad ottobre, in attesa che il parlamento discuta il rinnovo della licenza 25ennale scaduta all’inizio di maggio. “Per porre una fine a tutti i conflitti e le polemiche, inizieremo il processo per riavviare la vostra emittente televisiva, concedendole una franchigia sino al 31 ottobre”, ha dichiarato il presidente della Camera dei rappresentanti, Alan Peter Cayetano. “Non passeremo la palla. Terremo audizioni e risolveremo la questione”, ha dichiarato Cayetano. Il provvedimento necessiterà però dell’approvazione del Senato e della firma del presidente Rodrigo Duterte, che per primo aveva minacciato di bloccare Abs-Cbs lo scorso aprile, accusandola di faziosità. (segue) (Fim)