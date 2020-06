Business news: Colombia, Ocse prevede contrazione economica del 6,1 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia colombiana registrerà quest’anno una contrazione del 6,1 per cento, o del 7,9 per cento per nel caso di una seconda ondata pandemica. È quanto si legge nel rapporto “L’economia mondiale sul filo del rasoio”, diffuso dall’Ocse. L'economia, si legge, sta entrando in una profonda recessione, la peggiore in un secolo, causata dalle misure di confinamento interne necessarie per limitare la diffusione del coronavirus, la contrazione economica globale, il calo dei prezzi del petrolio e l'inasprimento delle condizioni finanziarie. La ripresa, prosegue lo studio, sarà moderata, trainata dai miglioramenti della fiducia dei consumatori e da una graduale ripresa degli investimenti, favorita da un minor carico fiscale introdotto nella riforma del 2019. Tuttavia, un ambiente esterno debole manterrà il commercio debole e aumenterà la vulnerabilità dei prezzi delle materie prime, già bassi. Secondo le stime dell’Ocse il paese registrerà una crescita del 2,8 per cento nel 2021 nell’eventualità di una seconda ondata pandemia e del 4,3 per cento in assenza di nuovi contagi. (Res)