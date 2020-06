Business news: Colombia, governo valuta possibilità di autorizzare prelievi parziali dai fondi pensione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero delle Finanze colombiano sta studiando la possibilità di autorizzare prelievi parziali dai fondi pensione, nel contesto della crisi economica legata alla pandemia del coronavirus. “Abbiamo discusso di questo all’interno del ministero delle finanze, con i fondi pensione e di fine rapporto e stiamo avanzando con questa proposta interessante”, ha detto il ministro delle Finanze, Alberto Carrasquilla, parlando in una sessione della prima commissione della Camera, secondo quanto riporta il quotidiano economico "Portafolio". La proposta prevede un singolo ritiro e per un importo massimo tale da consentire a chi ne faccia richiesta di poter aspirare a una pensione. Il provvedimento è pensato per coloro che sono esclusi dagli aiuti governativi per i soggetti più vulnerabili ma che si trovano comunque in una situazione di difficoltà. (Res)