Business news: Colombia, Banca mondiale prevede contrazione economica del 4,9 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli shock esterni e interni legati alla pandemia del nuovo coronavirus causeranno una contrazione dell’economia della Colombia del 4,9 per cento nel 2020. La stima è contenuta nel rapporto di giugno della Banca mondiale sulle prospettive economiche globali. Nel 2019 il paese aveva fatto registrare una crescita del 3,3 per cento. Secondo l’istituto finanziario la Colombia tornerà a crescere nel 2021, a un ritmo del 3,6 per cento. (Res)