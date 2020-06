Trasporti: Battisti (Pd), emozionante su Frecciarossa con fermata a Cassino e Frosinone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È un'emozione indescrivibile salire sul Frecciarossa con tappa a Frosinone e Cassino, una giornata che qualifica il lavoro della regione Lazio per la nostra provincia (di Frosinone - ndr) e che mi porta indietro di qualche anno, quando anche io ero una pendolare". Lo dichiara in una nota il consigliere regionale del Lazio Sara Battisti del Partito democratico. "È un'opportunità unica per la Ciociaria che apre orizzonti nuovi per gli studenti, per le imprese, per i lavoratori e per i turisti. Ora la Ciociaria diventa, finalmente, una destinazione per tutti con Milano a sole 4 ore di distanza da noi. Un grazie a Gianfranco Battisti, Ad di Ferrovie dello Stato, al presidente Nicola Zingaretti, all’Assessore Mauro Alessandri e alla giunta e ai quanti hanno lavorato a questo grande traguardo per il nostro territorio. Inizia ora il nostro viaggio verso il futuro.”.(Com)