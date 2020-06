Trasporti: Zingaretti, con alta velocità in ciociaria diamo risposte concrete a territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'alta velocità in ciociaria diamo risposte concrete al territorio "che dobbiamo promuovere da nord a sud dell'Italia". Lo ha detto il segretario Pd e presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, in occasione del viaggio inaugurale del Frecciarossa a Frosinone. "Non se lo aspettava nessuno, non ci credeva nessuno, ma grazie alla battaglia che abbiamo fatto e alla disponibilità delle Ferrovie portiamo l'alta velocità in questo territorio - ha aggiunto il governatore -. Oggi è una giornata molto importante: stiamo continuando la battaglia contro il virus ma è tempo di aprire una grande battaglia comune italiana per il lavoro, per le imprese, per le famiglie, per la competitività del nostro territorio. Ora diamo risposte concrete al territorio che dobbiamo promuovere da nord a sud dell'Italia cogliendo questa grande opportunità che arriva grazie alla collaborazione con le Ferrovie - ha sottolineato - . È il momento della visione e della concretezza: la giornata di oggi è il nostro contributo all'Italia e alla ripresa". Non solo nuove fermate per l'alta velocità, "ma nel Lazio - ha ricordato Zingaretti - 18 miliardi di investimenti delle Ferrovie nella seconda regione italiana per Pil. Una cosa concreta che creerà lavoro e unirà ancora di più un Paese che vogliamo subito riaccenda i suoi motori", ha concluso il governatore. (Rer)