Francia: Macron, dopo il coronavirus la prima priorità è ricostruire l'economia

- A causa della pandemia di coronavirus “l'economia nazionale si è quasi bloccata" e per questo motivo "la prima priorità" del governo francese è "ricostruire un'economia forte, ecologica, sovrana e solidale”. Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, durante un discorso alla nazione. Il governo ha mobilitato circa 550 miliardi di euro per “la nostra economia, per i lavoratori, per le imprese, ma anche per i più precari”, ha aggiunto il capo dello Stato. “Non finanzieremo queste spese aumentando le tasse. Il nostro paese è già uno di quelli in cui la fiscalità è la più pesante, anche se da tre anni abbiamo cominciato ad abbassarla. La sola risposta è di costruire un modello economico sostenibile più forte, di lavorare e di produrre di più per non dipendere dagli altri”, ha dichiarato il presidente francese. Macron ha riconosciuto che la “prova” del coronavirus “ha anche rivelato delle falle, delle fragilità”. Tra queste, il presidente ha indicato la “dipendenza da altri continenti per procurarsi certi prodotti”, le “lentezze nell'organizzazione”, e le “ineguaglianze sociali e territoriali”. Il capo dello Stato ha sottolineato la volontà di trarre delle “lezioni” da quanto è successo. “Correggeremo le nostre debolezze” in modo “veloce e forte”, ha dichiarato il presidente. (Frm)