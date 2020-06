Business news: Brasile, esportazioni di carne suina superano per la prima volta le 100.000 tonnellate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni di carne suina dal Brasile nel mese di maggio hanno superato per la prima volta nella storia la soglia delle 100.000 tonnellate. Secondo quanto reso noto dall'Associazione brasiliana di proteine animali (Abpa) l'aumento dell'export è in gran parte dovuto alla cresciuta domanda da parte della Cina. Il paese asiatico ha affrontato un crollo dell'offerta del mercato interno, la cui produzione è stata pesantemente condizionata dall'epidemia di peste suina africana che ha decimato molti allevamenti a partire della fine dello scorso anno. A maggio 2020 il Brasile ha inviato 102.400 tonnellate di carne di maiale, tra prodotto in natura e lavorato, registrando un incremento pari al 52,2 per cento rispetto al mese di maggio del 2019, quando le esportazioni raggiunsero un volume di 67.200 tonnellate. (Res)