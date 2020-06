Business news: Colombia, Air Canada sarà prima compagnia a tornare nel paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea Air Canada sarà la prima a tornare a operare in Colombia con tre voli a settimana tra Toronto e Bogotá. Secondo quanto reso noto dalla compagnia i voli saranno attivi a partire dalla prima settimana di settembre, attraverso un Boeing 787 Dreamliner. L’annuncio “dimostra l’importanza della Colombia nella nostra organizzazione, un paese in cui siamo cresciuti e in cui abbiamo piani che sono stati rinviati al 2021”, ha detto il responsabile vendite per la Colombia di Air Canada, Juan Manuel Calvo, secondo quanto riferisce l'emittente "WRadio". (Res)