Business news: Brasile, inflazione di maggio al livello più basso dal 1998

- L'indice dei prezzi al consumo (Ipca), considerato valore ufficiale dell'inflazione in Brasile, è calato dello 0,38 per cento a maggio 2020. Lo rende noto l'Istituto brasiliano di geografia e statistica (Ibge). Si tratta del secondo mese in cui il paese registra una deflazione, dopo il 0,31 per cento rilevato ad aprile, e del risultato più basso dall'agosto 1998. Nei primi cinque mesi dell'anno, l'Ipca ha accumulato un calo pari allo 0,16 per cento. Nell'aggregato degli ultimi 12 mesi, il tasso accumulato ha raggiunto l'1,88 per cento, il tasso più basso dal gennaio 1999, quando l'inflazione raggiunse l'1,65. (Res)