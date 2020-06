Business news: Colombia, voli nazionali riprenderanno in modo graduale a partire da luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il trasporto aereo domestico in Colombia ripartirà a partire da luglio con tratte pilota e in modo graduale. Lo ha annunciato il presidente Ivan Duque, parlando in chiusura della Semana Virtual Cotelco, organizzata dalla Camera di commercio del Cauca. “Voi dite: bisogna riattivare i trasporti. E’ così ma bisogna farlo con responsabilità, con gradualità e lavorando con gli amministratori locali. Individueremo alcune rotte pilota nel mese di luglio per dare il via al ripristino graduale del trasporto aereo nazionale”, ha detto il capo dello stato, secondo quanto riferisce la stampa colombiana. I voli nazionali sono sospesi dal 24 marzo, in concomitanza con la diffusione dell’epidemia di coronavirus nel paese. I voli internazionali, invece, riprenderanno a partire dal 1 settembre, allo scadere dello stato di emergenza sanitaria, come confermato il ministro del Trasporto, Angela Maria Orozco. (Res)