Business news: Brasile, coronavirus, Banca mondiale stima contrazione del 8 per cento nel 2020

- L'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del nuovo coronavirus costerà all'economia del Brasile una flessione del Prodotto interno lordo (Pil) pari all'8 per cento nel 2020. È la stima fatta dalla Banca mondiale (Bm) nel rapporto semestrale dal titolo "Le prospettive dell'economia globale al tempo della pandemia di Covid-19: un mondo cambiato". Ad aprile, l'autorità finanziaria aveva stimato un calo del 5 per cento del pil, legato in gran parte a fattori come la debole domanda esterna, il calo del prezzo del petrolio, la contrazione economica e dell'adozione di misure di contenimento del virus. A gennaio, prima della crisi sanitaria generata dalla diffusione del nuovo coronavirus, la Bm stimava una crescita del Pil pari al 2 per cento. Alle cause emerse nel primo mese di contrasto della pandemia, si sono aggiunti nelle ultime settimane ulteriori fattori: l'aumento della spesa per l'adozione di misure di sostegno economico alle aziende e ai cittadini, spese supplementari nel settore sanitario o il crollo degli investimenti. Senza dimenticare la ulteriore diminuzione dei prezzi globali delle materie prime, legata in parte al rallentamento della domanda di Stati Uniti e Cina, importanti destinazioni dell'export brasiliano. (Res)