Trasporti: Pompeo, alta velocità rafforza posizione baricentrica Frosinone e Cassino

- "Oggi la nostra provincia ha staccato il primo biglietto per una nuova idea di futuro verso il quale procedere... ad alta Velocità". Lo ha detto in una nota il presidente dell'amministrazione provinciale di Frosinone Antonio Pompeo. "Un sistema integrato di infrastrutture, opere pubbliche e potenziamento dei servizi sul territorio è la risposta migliore a un'emergenza che ha accentuato, in modo ancora più drammatico, la necessità di restituire fiducia nell'azione di ricostruzione e ripresa. Territorio che oggi, grazie alle nuove fermate Tav di Frosinone e Cassino, rafforza una posizione logistica baricentrica tra nord e sud, diventando un'importante cerniera tra grandi città nell'ottica di un sistema di rilancio della provincia di Frosinone. Una provincia unita è una provincia che vince". (Com)