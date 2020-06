Business news: Bolivia, Banca mondiale, Pil in calo del 5,9 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prodotto interno lordo (Pil) della Bolivia potrebbe soffrire nel 2020 un calo del 5,9 per cento, come conseguenza dell'impatto sull'economia della pandemia di coronavirus. È quanto scrive la Banca Mondiale nel rapporto di giugno sulle prospettive economiche globali. Il rapporto tiene conto anche del calo del prezzo globale del petrolio e del gas, che andrebbe a sommarsi anche alla contrazione della domanda globale. La Banca prevede tuttavia un rimbalzo dell'economia della Bolivia per il 2021 con un +2,2 per cento dovuto essenzialmente alla ripresa dei consumi e degli investimenti oltre che ad un miglioramento del contesto regionale. La previsione per l'anno in corso è peggiore di ben 8,9 punti percentuali rispetto a quella formulata nel precedente rapporto di gennaio dove si stimava una crescita del 3 per cento del pil. (Res)