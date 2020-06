Business news: Argentina, espropriazione Vicentin, Cda valuta ricorso a vie legali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio di amministrazione del gruppo Vicentin valuterà il ricorso alle vie legali a fronte della decisione del governo del presidente argentino, Alberto Fernandez, di commissariare ed espropriare l'azienda. "Il cammino scelto ci lascia pieni di incertezza e preoccupazione, siamo stati informati della notizia dai media e stiamo analizzando i passi necessari per capire le caratteristiche e la portata delle misure annunciate", si legge in un comunicato. Nella nota si considera l'eventualità di un ricorso alla giustizia quando si afferma "la legittimità di proteggere i diritti di un'azienda argentina di origine familiare e dei suoi azionisti che nel rispetto delle norme vigenti ha avviato una procedura fallimentare manifestando la volontà di rispettare gli impegni assunti". Secondo il Cda di Vicentin il gruppo " sta esplorando fin dal 2019 diverse alternative per finanziare il suo passivo e recuperare il suo livello di operatività". L'ultima parte del comunicato apre invece all'alternativa di una joint venture con Ypf Agro, la compagnia statale che nelle intenzioni del governo dovrebbe assumere la gestione diretta di Vicentin. "Tra le alternative esplorate c'è anche quella della cessione di attivi ad altre compagnie tra le quali Ypf Agro (...) che potrebbe essere un attore importante nel futuro di Vicentin". (Res)