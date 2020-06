Business news: Uruguay, concessi diritti di esplorazione offshore a Bpc e Kosmos Energy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Industria dell'Uruguay, Omar Paganini, ha annunciato che due aziende straniere, Bahamas Petroleum Company (Bpc) e Kosmos Energy, sono state autorizzate a esplorare la piattaforma marittima del paese in cerca di petrolio. La concessione, ha dichiarato il ministro al portale "Subrayado", è stata autorizzata dall'azienda petrolifera di Stato, Ancap, nell'ambito del bando "Uruguay aperto" e riguarda le aree denominate rispettivamente "Off 1", nel caso di Bpc, e "Off 2 e 3" nel caso di Kosmos. "Si tratta di un bando aperto dove si ricevono le offerte degli interessati", ha chiarito Paganini. "Queste imprese operano con capitali propri e a loro rischio per determinare se esistono riserve petrolifere sfruttabili e successivamente procedere alla eventuale perforazione e sfruttamento", ha aggiunto. La durata del contratto di concessione è di 30 anni mentre l'Ancap si riserva il diritto di associarsi in caso di un eventuale sviluppo commerciale del progetto. (Res)