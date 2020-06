Business news: Guatemala, Fmi approva pacchetto di emergenza da 594 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha approvato un pacchetto di assistenza di emergenza da 594 milioni di dollari per il Guatemala, nel contesto della crisi sanitaria del coronavirus. “I fondi forniranno risorse tempestive per fare fronte all’impatto economico e sociale della pandemia e catalizzare supporto addizionale da altri partner allo sviluppo”, si legge in una nota diffusa dall’istituto di credito. Le autorità sanitarie del Guatemala hanno confermato 355 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, che portano il totale dei casi registrati dall'inizio della pandemia a oltre 8 mila. (Res)