Grecia: da domani riapriranno i musei nel paese dopo tre mesi di chiusura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I musei in Grecia riapriranno al pubblico a partire da domani, dopo tre mesi di chiusura a causa della pandemia di coronavirus. Lo riferisce il quotidiano ellenico "Kathimerini", ricordando come resteranno in vigore le misure di distanziamento sociale previste di norma negli spazi pubblici. Anche indossare le mascherine sarà obbligatorio, mentre i gruppi di visitatori potranno essere composti al massimo da otto persone. Come ha spiegato il presidente del consiglio d'amministrazione del Museo dell'Acropoli ad Atene, Dimitrios Pandermalis, "la chiusura del museo è arrivata come uno shock, abbiamo bisogno di fare grandi sforzi per riorganizzare la riapertura, ma alla fine siamo anche riusciti a effettuare dei miglioramenti nelle infrastrutture e nella gestione dei manufatti e delle sculture".(Gra)