Business news: Cile, rapporto Banca mondiale, Pil in calo del 4,3 per cento nel 2020

- Il prodotto interno lordo del Cile soffrirà nel 2020 un calo del 4,3 per cento su anno, come conseguenza dell'impatto sull'economia della pandemia del nuovo coronavirus. È quanto scrive la Banca Mondiale (Bm) nel rapporto di giugno sulle prospettive economiche globali. Una stima che tiene anche conto del forte calo della domanda per quanto riguarda le esportazioni, del calo del prezzo del rame e dell'incertezza legata agli esiti del processo di riforma della costituzione iniziato con le proteste sociali dell'ottobre scorso. La Bm prevede tuttavia un rimbalzo dell'economia per il 2021 stimato al +3,1 per cento dovuto essenzialmente alla ripresa dei consumi e degli investimenti. La previsione per l'anno in corso è peggiore a quella formulata nel precedente rapporto di aprile su "L'economia al tempo della Covid-19", dove si stimava un calo del Pil di 3 punti percentuali. (Res)