Trasporti: Battisti (Fs), alta velocità per provincia di Frosinone è grande opportunità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il progetto di Frosinone significa per noi una grande opportunità. Permetterà alla provincia di entrare nel territorio internazionale. È una grande occasione di sviluppo che l'intera ciociaria deve sapere cogliere". Lo ha detto l'amministratore delegato e direttore generale del gruppo Fs italiane, Gianfranco Battisti, a Frosinone in occasione del viaggio inaugurale del Frecciarossa. "Sarà una opportunità - ha sottolineato Battisti - per mettere Frosinone al centro di un asse fondamentale: il corridoio che parte dalla Sacandinavia e arriva fino a Bari". L'alta velocità collegherà Frosinone-Roma in 40 minuti: "portiamo a casa un risultato importante che in 3 ore è mezza porta a Milano e in 2 ore e mezza collegherà Bari-Frosinone. Ma soprattutto - ha spiegato ancora Battisti - si avrà l'opportunità di collegarsi con Francoforte, con i collegamenti che partono da Milano, su Parigi, su Vienna e su tutte le altre destinazioni europee". (Rer)