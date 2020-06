Francia: Macron, su razzismo, antisemitismo e discriminazioni "nessuna trattativa"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su temi come "il razzismo, l'antisemitismo e le discriminazioni” non ci sarà alcuna trattativa. Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, durante un discorso alla nazione. Il capo dello Stato ha promesso che su questo tema “verranno prese delle decisioni forti” per garantire l'eguaglianza. “Ma questa lotta nobile è sconfessata quando si trasforma in comunitarismo, in riscrittura odiosa o falsa del passato. Questa lotta è inaccettabile quando va ad appannaggio dei separatisti”, ha dichiarato il presidente. “Ve lo dico molto chiaramente questa sera cari compatrioti – ha continuato –, la Repubblica non cancellerà nessuna traccia, né nessun nome della sua storia. Non dimenticherà nessuna delle sue opere. Non smonterà nessuna statua”, ha detto Macron invitando a “guardare con lucidità” l'insieme della storia francese, le “sue memorie” e il suo rapporto con l'Africa per “costruire un presente e un futuro possibile da una riva all'altra del Mediterraneo”. Il presidente ha inoltre affermato che le forze dell'ordine “meritano il sostegno del potere pubblico e il riconoscimento della nazione. Nel corso dell'intervento Macron ha affermato che da domani sarà di nuovo possibile spostarsi tra paesi europei e a partire dal primo luglio fuori dall'Europa. Il presidente ha poi annunciato che prenderà di nuovo la parola a luglio. (Frp)