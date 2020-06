Business news: Argentina, presidente Fernandez, espropriazione Vicentin è "fatto assolutamente eccezionale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, ha affermato che la decisione di espropriare il gruppo agroalimentare nazionale Vicentin annunciata lunedì rappresenta un fatto "assolutamente eccezionale" e ha ribadito il carattere "strategico" dell'iniziativa. "L'eccezionalità di questa decisione è assoluta, non è nei nostri piani andare in giro a espropriare imprese private", ha dichiarato Fernandez in un'intervista rilasciata all'emittente "Radio con vos". Assumere i passivi del gruppo, ha aggiunto il presidente, "implica un enorme sforzo del Tesoro" che si giustifica esclusivamente con "il carattere strategico" della decisione. "Il governo nazionale sta prendendo in mano un'azienda in fallimento, non un'azienda prospera", ha quindi aggiunto il capo di Stato. Fernandez ha quindi ribadito che ad ogni modo il procedimento di espropriazione sarà effettivo solo se verrà approvato il progetto di legge inviato in parlamento. (Res)