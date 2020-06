Business news: Cile, Ocse, Pil in calo tra il 5,7 ed il 7,1 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) prevede per il Cile un calo del prodotto interno lordo (Pil) nel 2020 tra il 5,6 e il 7,1 per cento a causa dell'impatto della pandemia del nuovo coronavirus sull'attività economica. E' quanto afferma il rapporto sulle prospettive economiche globali reso noto dall'organizzazione composta dai 37 paesi più ricchi e sviluppati. Secondo l'analisi dell'Ocse, "dopo le proteste sociali della fine del 2019, l'epidemia di Covid-19 e il calo dei prezzi delle materie prime spingeranno l'economia nella sua recessione più profonda dal 1982". Nonostante le autorità cilene abbiano introdotto pacchetti di stimolo fiscale e monetario "senza precedenti", il rapporto prevede che il Pil cileno "diminuirà di circa il 7 per cento nel 2020 nel caso si verifichi un secondo focolaio della pandemia" mentre lo scenario più ottimistico prevede una ripresa già a partire dalla fine del 2020, con un calo complessivo del pil di circa il 5,6 per cento. (Res)