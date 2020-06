Business news: Uruguay, Banca mondiale, Pil in calo del 3,7 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prodotto interno lordo dell'Uruguay potrebbe soffrire nel 2020 un calo del 3,7 per cento come conseguenza dell'impatto sull'economia della pandemia del nuovo coronavirus. È quanto scrive la Banca Mondiale (Bm) nel rapporto di giugno sulle prospettive economiche globali. Il rapporto tiene conto anche del calo globale della domanda delle esportazioni e della recessione complessiva che colpisce anche i principali soci commerciali regionali (Brasile ed Argentina su tutti). La Bm prevede tuttavia un rimbalzo dell'economia argentina per il 2021 con un +4,6 per cento dovuto essenzialmente alla ripresa dei consumi e degli investimenti. La previsione per l'anno in corso è peggiore di quella formulata nel precedente rapporto di aprile su "L'economia al tempo della Covid-19", dove si stimava un calo del pil di 2,7 punti percentuali. (Res)