Francia: Macron, da domani tutto il territorio in "zona verde" tranne Guyana e Mayotte

- A partire da domani tutto il territorio francese, a eccezione dei dipartimenti d'oltremare di Mayotte e della Guyana, passerà in zona verde, il colore utilizzato per indicare una diffusione più debole del coronavirus. Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, durante un discorso alla nazione. Migliora quindi la situazione della regione parigina dell'Ile-de-France, sino ad oggi in arancione a causa di una presenza ancora forte del Covid-19. “Questo significa una ripresa più forte del lavoro e la ripertura d ristoranti e bar”, ha detto Macron. “Gli asili le scuole i collegi si prepareranno ad accogliere a partire dal 22 giugno tutti gli studenti in modo obbligatorio e secondo le normali regole di presenza. Bisognerà continuare ad evitare al massimo i raduni, perché sappiamo che sono le principali occasioni di propagazione del virus”, ha dichiarato il titolare dell'Eliseo. (segue) (Frp)