Francia: Macron, da domani tutto il territorio in "zona verde" tranne Guyana e Mayotte (2)

- Il presidente francese ha poi confermato che il secondo turno delle elezioni municipali si terrà il 28 giugno prossimo. “Ritroveremo a pieno la Francia”, ha detto Macron, ricordando che però che il coronavirus è ancora presente el territorio e non è possibile “abbassare totalmente la guardia”. “L'estate del 2020 non sarà un'estate come le altre”, ha proseguito il capo dello Stato, sottolineando che “la lotta contro l'epidemia non è quindi terminata”. “Ma sono felice con voi di questa prima vittoria contro il virus. Possiamo far ripartire il paese perché “ad ogni tappa dell'epidemia ognuno ha fatto la sua parte”, ha poi aggiunto Macron (Frp)