Paraguay: coronavirus, da domani riapertura ristoranti e ripresa cerimonie religiose

- Da domani, 15 giugno, per il Paraguay inizierà la fase 3 della cosiddetta “quarantena intelligente”. L’allentamento delle misure riguarderà tutti i dipartimenti del paese a eccezione di Paraguarì e Concepcion. I dati aggiornati a ieri segnalano 1.261 casi, di cui 603 attivi, mentre le vittime sono undici. La principale novità, come ha spiegato nei giorni scorsi il ministro della Salute pubblica, Julio Mazzoleni, consiste nella riapertura dei ristoranti, con prenotazioni e la possibilità di rintracciare i clienti. Proseguirà la ripresa delle attività sportive e potranno riprendere le cerimonie religiose, con un massimo di venti persone. Nell’istruzione superiore saranno permesse attività di laboratorio con un massimo di dieci persone. Si potranno sostenere esami e discutere tesi in presenza. Per ogni settore sono previsti specifici protocolli. La nuova fase durerà tre settimane e in base ai risultati sarà valutato il passaggio alla successiva. La fase 2 era scattata il 25 maggio con la riapertura di uffici, negozi, cantieri privati, palestre e la ripresa di alcune attività sportive.(Abu)