Coronavirus: Iran registra oltre 100 morti, il più alto numero in due mesi

- L’Iran ha registrato oggi un’impennata dei decessi per coronavirus, con oltre 100 morti in 24 ore, in quello che rappresenta una risalita dopo il calo degli ultimi due mesi. Le autorità sanitarie hanno registrato 107 nuovi decessi per il virus Sars-CoV-2 tra sabato mezzogiorno e domenica a mezzogiorno, ha annunciato Sima Sadat Lari, portavoce del ministero della Salute, portando il totale dall’inizio della pandemia a 8.837 morti. Ieri il presidente iraniano, Hassan Rohani, ha minacciato di ripristinare le restrizioni per arginare la pandemia di coronavirus se le norme sanitarie non saranno osservate. Dopo aver gradualmente allentato il blocco da metà aprile, l'Iran ha visto un brusco aumento dei contagi nelle ultime settimane, ha sottolineato il presidente iraniano in un discorso televisivo, ricordando che il rispetto dei protocolli sanitari era pari all'80 per cento per cento un mese fa, mentre ora è sceso al 20 per cento. In particolare, Rohani ha puntato il dito con le persone che si sono messe in viaggio in queste settimane dalle provincie con alto numero di contagi a zone del paese che finora non avevano riscontrato alte percentuali di contagi.(Res)