Stati Generali: Bernini (FI), Conte esca dallo specchio e affronti i problemi del Paese

- La presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, afferma in una nota: "La vena autocelebrativa di Conte è senza fine: oggi annuncia che i vertici Ue hanno riconosciuto il ruolo centrale dell’Italia, che l’Italia ha indicato a tutti la via da percorrere eccetera. Appena finirà di pavoneggiarsi allo specchio - prosegue - ci aspettiamo che spieghi agli italiani come mai la scuola italiana è stata la prima a chiudere e sarà l’ultima a riaprire, senza ancora però sapere né come né quando; che convochi il presidente dell’Inps - aggiunge Bernini - che ha mentito sull’arrivo a tutti della cassa integrazione; che acceleri per far arrivare prestiti e aiuti a fondo perduto alle imprese; che intervenga per impedire che martedì oltre venti milioni di italiani debbano versare undici miliardi della prima rata dell’Imu; che sblocchi le decine di decreti attuativi ancora in fase di elaborazione; che acceleri il decreto semplificazioni. Che torni, insomma, con i piedi per terra", conclude la presidente dei senatori di FI.(Com)