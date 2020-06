Croazia: premier Plenkovic condanna messaggi anti-Serbia comparsi a Zagabria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Croazia moderna non ha motivo di abbandonarsi a discorsi carichi d’odio, ma intende condannare chi fa ricorso a questo tipo di messaggi. Lo ha detto il premier croato Andrej Plenkovic, condannando i messaggi contro i serbi apparsi a Zagabria nei giorni scorsi. “I responsabili di questi gesti lo fanno per conto di qualcuno che non conosciamo”, ha detto il premier e leader dell’Unione democratica croata (Hdz) nel corso di un programma televisivo. La polizia deve indagare sui responsabili, e capire se ci sia dietro il disegno di creare tensioni prima delle elezioni politiche del 5 luglio, ha aggiunto Plenkovic. "Abbiamo sempre condannato chiaramente queste genere di accadimenti, ma è difficile per il governo controllare gli individui e le persone che trovano un senso in tutto questo. Abbiamo chiaramente condannato tutte le forme di discorsi d’odio" in Croazia, ha ricordato il premier. (Seb)