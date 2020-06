Usa: caso Brooks, attacco hacker al sito della polizia di Atlanta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sito del Dipartimento di polizia di Atlanta, nello Stato Usa della Georgia, è stato violato. L’attacco informatico è stato rivendicato via Twitter dal gruppo di attivismo online Anonymous. “Anonymous ha preso l’iniziativa contro il Dipartimento di polizia di Atlanta per l’esecuzione di Rayshard Brooks, chiediamo l’arresto dei due assassini. Basta impunità”, si legge in un tweet dell’account Anonymous Usa. Il sito Atlantapd.org risulta al momento irraggiungibile. L’azione degli hacker si è aggiunta alle proteste scoppiate nella città dopo l’uccisione, venerdì sera, del giovane afroamericano, 27 anni, colpito da un agente mentre cercava di sottrarsi all’arresto. Trentasei manifestanti che hanno bloccato Downtown Connector, importante arteria urbana, sono stati arrestati. Sono anche stati appiccati roghi al fast food Wendy’s, nel cui parcheggio è stato ucciso Brooks: l’uomo si era addormentato in un veicolo parcheggiato intralciando l’accesso al ristorante, motivo per il quale era stata chiamata la polizia.(Nys)