Iraq: sei persone uccise in attacco terroristico nella provincia di Diyala

- Almeno sei persone sono rimaste uccise, e altre sei feriti, durante un attacco condotto da uomini armati affiliati allo Stato islamico nella provincia orientale dell’Iraq di Diyala, secondo quanto riferito dalle forze di sicurezza in una notta. Il capitano della polizia Jaafar al Waeli ha riferito ai media locali che l'attacco è avvenuto ieri nel villaggio di Dara, nella località di Khanaqin. Questa mattina le forze di sicurezza hanno iniziato un'operazione per rintracciare i miliziani dello Stato islamico nell’area. Negli ultimi mesi, i sospetti militanti dell’Is hanno intensificato gli attacchi, in particolare nell'area tra Kirkuk, Salah al Din (a nord) e Diyala (a est), noto come il "Triangolo della morte". Nel 2017, l'Iraq ha dichiarato la vittoria sullo Stato islamico riconquistato tutto il territorio (circa un terzo del paese) occupato dal gruppo terroristico nel 2014.(Irb)