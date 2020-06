Coronavirus: in Lombardia 244 nuovi casi e 21 decessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 244 i nuovi casi di coronavirus in Lombardia, a fronte di 9.336 tamponi effettuati. Il rapporto tra nuovi positivi e tamponi giornalieri è del 2,6 per cento, maggiore rispetto al 2,2 di ieri, quando i nuovi casi erano 210 su 9.474 tamponi. "Dei 244 casi positivi rilevati oggi, è importante evidenziare che 77 sono riferiti a controlli a seguito di screening sierologici regionali, 12 a ospiti delle Rsa e 8 ad operatori sanitari. Degli altri 147 casi positivi correlati a tamponi eseguiti su segnalazione delle Ats e dei medici di base, la maggior parte evidenzia un esito debolmente positivo. Una situazione che secondo gli esperti, in base a quanto riferito dalle strutture delle Ats e dell'unità di prevenzione di Regione Lombardia, può essere determinata dalla presenza pregressa del virus nell'organismo e non a nuove insorgenze. Il coordinamento della rete ospedaliera evidenza un aumento del numero dei guariti e dei dimessi dagli ospedali”, commenta l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, a corretto del quotidiano bollettino sull'andamento dell'epidemia diffuso dalla Regione. I guariti/dimessi oggi sono 1.019, che portano il totale da inizio pandemia a 59.220. I ricoverati in terapia intensiva sono 94, due meno di ieri, e quelli non in terapia intensiva 2.116, -136 rispetto a ieri. I decessi sono 21, per un totale complessivo di 16.449 persone morte con il coronavirus in Lombardia.(Rem)