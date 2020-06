Fd'I: cordoglio di Meloni per scomparsa senatore Bertacco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ha espresso cordoglio per la morte del senatore Stefano Bertacco, "tra i migliori combattenti che la Destra italiana abbia potuto vantare". "Quando l'ho visto l'ultima volta, dieci giorni fa - scrive Meloni su Facebook - ho pensato che la vera forza non ha bisogno di essere aggressiva. La vera forza ha esattamente il volto di Stefano: gentile, sorridente, rassicurante. Era sicuro - prosegue - che avrebbe vinto lui sulla malattia, e forse in fondo l'ha fatto. Stefano, tutti noi siamo stati fieri di averti al nostro fianco, e combatteremo anche nel tuo nome, per l'Italia fiera e giusta che tu sognavi. A Dio, fratello. Ti voglio bene", conclude Meloni.(Rin)