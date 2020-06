Arabia Saudita: autorità invitano popolazione a conformarsi a misure sanitarie anti-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Arabia Saudita ha invitato le persone a conformarsi alle misure sanitarie per prevenire la diffusione del coronavirus dopo che il numero di contagi giornaliero è salito per la prima volte oltre i 4.000 casi. Il ministero della Salute saudita ha riportato 4.233 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, portando il totale dei contagi dall’inizio della pandemia a 127.541, con 972 morti, il più alto tra i sei paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg). L'Arabia Saudita, che ha una popolazione di circa 30 milioni di abitanti, ha permesso ai dipendenti di tornare negli uffici, riaprendo i centri commerciali e le moschee in un piano in tre fasi iniziato il mese scorso. Il coprifuoco dovrebbe concludersi entro il 21 giugno. "Ci sono due percorsi davanti a noi. Il tasso medio di infezione potrebbe aumentare se le persone continuano a non conformarsi”, ha dichiarato un portavoce del ministero della Salute. Le autorità saudite hanno reimposto le ore di coprifuoco nella città portuale di Gedda sul Mar Rosso il 5 giugno e hanno sospeso il lavoro negli uffici per due settimane a seguito dell’aumento dei contagi. "Applicheremo misure aggiuntive in qualsiasi regione lo richieda", ha detto il portavoce del ministero durante un briefing virtuale. La capitale saudita Riyadh ha registrato il picco più elevato nelle ultime 24 ore, con 1.735 casi, seguita da Gedda e la città santa della Mecca con oltre 300 ciascuna. Il numero totale di casi nei sei paesi del Golfo ha raggiunto i 326.760, con circa 1.770 decessi.(Res)