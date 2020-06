Svezia: ministro Esteri Linde, preoccupata per chiusura confini in Scandinavia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chiudere i confini rischia di creare ferite profonde nell’area scandinava. Lo ha affermato oggi il ministro degli Esteri svedese Ann Linde in un’intervista al quotidiano “Dagens Nyheter”. Il governo di Stoccolma ha infatti sottolineato come la scelta di Norvegia e Danimarca di non riaprire le frontiere ai cittadini svedesi dopo lo scoppio dell’epidemia di coronavirus “possa avere conseguenze negative”. Il ministro Linde ha sottolineato come la situazione epidemiologica in Svezia sia stata più grave che nei due paesi vicini. Al contempo, come sottolineato dal capo della diplomazia svedese, il contagio “ha avuto uno sviluppo molto regionale. Nelle zone di confine la situazione non è affatto come a Stoccolma”. Linde ha poi ricordato come la Svezia consenta l’ingresso ai cittadini danesi, chiedendo misure di reciprocità. L’atteggiamento dei partner danesi e norvegesi potrebbe inoltre creare delle frizioni nella cooperazione della regione scandinava, ha concluso Linde. (Sts)