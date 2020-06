Coronavirus: dimezzati i nuovi casi a Milano, aumentano a Bergamo e Brescia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono più che dimezzati rispetto a ieri i nuovi casi di coronavirus a Milano: nel territorio metropolitano nelle ultime 24 ore ne sono stati registrati 45, contro i 97 di ieri, di cui 21 in città (ieri 38). Lo rende noto il quotidiano bollettino sull’andamento del contagio diffuso dalla Regione Lombardia. Aumentano invece i nuovi casi a Bergamo e Brescia, che registrano rispettivamente un +62 e un +32, contro i +22 e +21 di ieri. Numeri in crescita anche in provincia di Varese, con +27 casi, contro il +5 di ieri. In provincia di Como i nuovi casi sono 13 (ieri 6), a Cremona 8 (ieri 15), a Lecco 12 (ieri 4), a Mantova 4 (ieri 3), a Monza e Brianza 10 (ieri 13), a Pavia 13 (ieri 16) e a Sondrio 6 (ieri 1). (Rem)