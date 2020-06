Fase 3: Gelmini (FI), Trdico-Parisi l'insostenibile leggerezza dei gemelli dell'autogol

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con un governo serio il presidente dell'Inps sarebbe già stato cacciato da tempo, anche senza attendere l'esito disastroso delle pratiche per la cassa integrazione. Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. "Bastavano e avanzavano affermazioni tipo quelle sull'inondazione di miliardi nelle tasche degli italiani o le ingenerose offese agli imprenditori (che per inciso sono i suoi principali datori di lavoro)", si legge. "Ma che il nostro esecutivo - spiega - sia poco serio lo dimostrano le performance dell'altro fenomeno a 5 Stelle alla guida dell'Anpal, quello che dovrebbe gestire i navigator (abbandonati da mesi al dolce far niente) e far decollare la mitica applicazione per incrociare domanda e offerta di lavoro. A lui - aggiunge -, che vola solo in business e non ha ancora capito perché quel software non sia mai partito, andrebbe invece regalato un biglietto di sola andata (anche in first class) per gli States. Tridico e Parisi sono i gemelli dell'autogol, espressione dell'insostenibile leggerezza della classe dirigente pentastellata", conclude la capogruppo di FI alla Camera.(Com)