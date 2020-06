Libia: Consiglio presidenza Gna, mondo sta scoprendo atrocità di Khalifa Haftar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mondo sta scoprendo le “atrocità delle forze del generale Khalifa Haftar”. È quanto si legge in un comunicato stampa del Consiglio di presidenza del Governo di accordo nazionale libico (Gna). Nella nota il Consiglio presidenziale ha aggiunto che le forze di Haftar “hanno commesso omicidi di massa e piantato mine nelle abitazioni civili”, osservando che per questi atti nessuno dovrebbe più riconoscere l’uomo forte della Cirenaica con un futuro partner per la pace nel paese. "Hanno ucciso intere famiglie a Tarhouna e Qasr Ben Ghashir. Hanno gettato uomini, donne e bambini nei pozzi. Hanno ucciso bambini a sangue freddo, seppellendo persone ancora vive con le mani e le gambe legate e centinaia di corpi sono stati rinvenuti in fosse comuni", si legge nella dichiarazione. Per il Consiglio di presidenza del Gna, “i crimini di Haftar continuano a risuonare a Tripoli e nei sobborghi meridionali” a causa delle mine piazzate ovunque, anche nei giocattoli per bambini. Per il Consiglio di presidenza è “probabile che forze straniere hanno piantato tali mine”. La situazione a sud di Tripoli è molto pericolosa per il ritorno delle famiglie di sfollati, si legge nella dichiarazione, secondo cui negli ultimi giorni vi sono state numerose esplosioni dovute alle mine. Il Consiglio presidenziale ha accolto con favore l'assistenza che ha ricevuto dai paesi amici per lo sminamento, sollecitando a un maggiore aiuto nella rimozione di ordigni. “Restiamo in attesa di una chiara condanna degli insensati crimini di Haftar”, si legge nella nota.(Lit)