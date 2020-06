Croazia: premier Plenkovic, governo ha lavorato per crescita economica del paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Croazia continua ad essere uno dei paesi più poveri dell’Unione europea per la sua tarda adesione e perché ha dovuto fare i conti con una guerra. Lo ha affermato oggi il premier croato Andrej Plenkovic, nel corso di un dibattito televisivo ripreso dall’agenzia di stampa “Hina”. Alla domanda sul motivo per cui la Croazia sia divenuta il secondo paese più povero dell’Ue per Pil pro-capite durante il suo mandato da premier, Plenkovic ha ricordato come la Croazia sia stata l’ultima ad aderire all’Unione e che “altri Stati membri non hanno avuto una guerra” sul loro territorio. L’esecutivo di Zagabria, come evidenziato da Plenkovic, ha comunque portato a una solida crescita economica, come evidenziato dall’aumento dei salari. “"Abbiamo rafforzato il ruolo del paese con una posizione migliore e più forte nell'Unione europea. Non abbiamo mai avuto una simile posizione", ha aggiunto il premier. (Zac)