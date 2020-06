Egitto: ministro Turismo annuncia norme per il ritorno dei visitatori stranieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Turismo egiziano, Khaled al Anani, ha annunciato oggi in una conferenza stampa una serie regolamenti e linee guida in vista della ripresa dei voli internazionali e dei flussi turistici dal primo luglio. "Queste linee guida saranno seguite per tutta la prima fase della ripresa dal primo luglio al 29 ottobre", ha dichiarato Al Anani in una conferenza stampa congiunta con i ministri dell'Informazione, Osama Heikel, e dell’Aviazione civile, Mohamed Mannar. Secondo i regolamenti, le autorità non potranno accettare gruppi di più di 25 persone fino a nuovo avviso, mentre sugli autobus verrà imposta la distanza di sicurezza. Inoltre, agli hotel non sarà consentito servire Shisha (narghilè), organizzare feste o attività di gruppo. Al Anani ha anche sottolineato che i siti archeologici inizieranno gradualmente a ricevere visitatori con un flusso che non dovrà superare le 200 persone all’ora per evitare assembramenti.(Cae)