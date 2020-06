Trasporti: Fs, Frecciarossa arriva a Frosinone e Cassino, per ciociaria occasione sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'alta velocità diventa realtà in Ciociaria: da oggi il Frecciarossa unisce per la prima volta Frosinone e Cassino alle altre principali città italiane servite dall'alta velocità, senza cambi intermedi. È più facile raggiungere le due città del Lazio e i territori circostanti da Milano, Bologna, Firenze, Roma e Napoli. Il Frecciarossa, eccellenza dell'alta velocità italiana, può diventare il simbolo del rilancio dell'economia e del settore turistico per il Frusinate e il Cassinate e, più in generale, per tutto il Lazio. Il primo Frecciarossa diretto a Napoli centrale ha fatto tappa, alle 17.41 circa, prima nella stazione di Frosinone con il tradizionale taglio del nastro, e poi a Cassino alle 18.10. Al viaggio inaugurale hanno partecipato il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, l'amministratore delegato e direttore generale del gruppo Fs italiane Gianfranco Battisti. Presenti anche il presidente della Provincia di Frosinone Antonio Pompeo, il sindaco di Frosinone Nicola Ottaviani e il sindaco di Cassino Enzo Salera. "L'Italia che deve rinascere dopo la malattia deve essere un'Italia ad alta velocità nei trasporti e nella rete digitale - ha detto il governatore Zingaretti - . Deve essere un'Italia digitale nei servizi alle persone e alle imprese, un'Italia più green nel modo di produrre e di vivere. Deve essere un'Italia più inclusiva, perché abbiamo visto con il Covid quanto ci sia bisogno gli uni degli altri, e deve essere un'Italia con una nuova sanità. Dobbiamo ricostruire fiducia in questo Paese, non è vero che ci sono cose impossibili e che se cambia qualcosa cambia in peggio, oggi, portando l'Alta velocità ferroviaria a Frosinone e a Cassino dimostriamo che si può cambiare e si può migliorare - ha sottolineato Zingaretti - . Se non c'è fiducia non c'è speranza e senza speranza questo Paese muore e noi non possiamo permetterlo", ha concluso. (segue) (Rer)